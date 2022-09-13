На приобретение ёмкостей выделили 21,2 млн рублей.

Владимирская область закупит 11795 контейнеров для раздельного сбора мусора. На приобретение ёмкостей выделили 21,2 млн рублей.Большая часть средств - субсидии федерального бюджета. Правительство РФ также профинансировало капремонт домов во Владимире, Гусь-Хрустальном, Кольчугино, Муроме и Красной Горбатке.Ещё на 130 млн рублей в Собинском районе построят систему водостока.Изменения в бюджет утвердили на очередном заседании Законодательного Собрания.