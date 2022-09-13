Владимирцы привезли золото и бронзу Международного турнира по греко-римской борьбе Турнир прошел в...

Владимирцы привезли золото и бронзу Международного турнира по греко-римской борьбеТурнир прошел в Новосибирске, объединив около 200 атлетов из 29 российских регионов, а также из Ирана, Италии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.Двое наших спортсменов вернулись с наградами. Артур Саргсян завоевал золото, Роман Иванов – бронзу, сообщили в пресс-службе обладминистрации.Фото: Официальный telegram-канал администрации Владимирской области