На первый раз надзорный орган ограничился предупреждением.

В Александровском районе предприниматель, производивший кленовый брус, нарушил карантин растений. Об этом рассказали в Россельхознадзоре.Специалисты ведомства пришли к бизнесмену с проверкой. Выяснилось, что он пренебрегает требованиями законодательства. Мужчине разъяснили, что владелец цеха обязан извещать власть о доставке подкарантинной продукции, в том числе в электронной форме. Владимирцу также напомнили о необходимости проводить обследование земельных участков и зданий на предмет выявления подкарантинных объектов.На первый раз надзорный орган ограничился предупреждением.