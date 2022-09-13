Проверка была проведена управлением Роспотребнадзора по Владимирской области на основании жалобы...

Проверка была проведена управлением Роспотребнадзора по Владимирской области на основании жалобы гражданина на ненадлежащее качество питьевой воды в стационарных торговых автоматах одного из ИП по адресам Перекопский городок, д.27 и проспект Ленина, д.46.Внеплановая проверка показала, что питьевая разливная вода из аппаратов не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Владимирской области. Кроме того, содержание оборудования не исключает ее загрязнение, а сопроводительные документы не позволяют отследить воду на пути от производителя до реализации. При этом не обеспечена регулярная мойка и дезинфекция водовоза, не поддерживаются процедуры лабораторного анализа качества и безопасности питьевой воды, не предоставлены протоколы лабораторных исследований питьевой воды на всех этапах технологических операций.Эти нарушения не обеспечивают безопасность пищевой продукции и создают угрозу причинения тяжкого вреда здоровью и жизни потребителей, сделали вывод проверяющие.Надзором был составлен протокол об административном правонарушении и материалы дела переданы в суд для назначения наказания в виде приостановления деятельности. В итоге, Ленинский районный суд г. Владимира постановил приостановить деятельность ИП на 20 суток.Фото https://www.pxfuel.com/