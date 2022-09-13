Регистрация идет полным ходом. Соревнования рыбаков пройдут в грядущие выходные в районе пляжа в...

Регистрация идет полным ходом. Соревнования рыбаков пройдут в грядущие выходные в районе пляжа в Богослово.Запланировано два тура по семь часов. К зачету принимается только живая хищная рыба. Щука должна быть не менее 32 сантиметров, окунь - без ограничений. Результаты определяются путем взвешивания - начисляется по баллу за каждый грамм. К участию допускаются рыбаки не моложе 18 лет и не старше шестидесяти. Вы еще успеете записаться. Итогом соревнований станет формирование списка кандидатов в сборные рыболовные команды нашей области.