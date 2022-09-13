Утром 13 сентября на Владимир захватила очередная волна эвакуаций из-за «телефонных террористов». По словам очевидцев, взрывное устройство ни в одном здании не обнаружили. По информации

Утром 13 сентября на Владимир захватила очередная волна эвакуаций из-за «телефонных террористов». По словам очевидцев, взрывное устройство ни в одном здании не обнаружили. По информации «Шестого канала» посетителей выводили из ЦУМа и ТЦ «Мегаторг», больницы №2 на Токарева и в Пиганово, а также из «Областного центра лечебной физкультуры» на Большой Нижегородской. По стандартному алгоритму на