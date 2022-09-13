Причиной послужила волна анонимных сигналов о «минировании» зданий.

Во Владимире 13 сентября эвакуировали колледжи, больницы и ТЦ. Об этом горожане сообщают в соцсетях.Причиной послужила волна сигналов о «минировании» зданий. Так, пришлось приостановить учебный процесс в Строительном колледже. Эвакуированы сотрудники Областного центра лечебной физкультуры, больница в Пиганово, горбольница №2 и «Мегаторг».Силовики по традиции комментариев не дают. Однако известно, что по некоторым адресам все-таки выезжали наряды полиции. На текущий момент взрывных устройств не обнаружено.