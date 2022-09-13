Процесс запуска системы теплоснабжения завершится к концу дня.

Во Владимире отапливается уже более 50% школ и детсадов. Запуск системы центрального теплоснабжения проходит поэтапно.Ранним утром 13 сентября тепло пришло в детский сад № 14 и школу № 22. К вечеру планируется завершить запуск отопления во всех образовательных учреждениях.На 11 часов 13 сентября теплом обеспечены 84 детсада из 89, 11 школ из 50, а также одно учреждение дополнительного образования из пяти.Процесс продолжается. Вслед за социальными объектами будет уточнён график включения центрального отопления в многоквартирных домах.