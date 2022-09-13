Владимирская прокуратура выявила, что на одном из охранных предприятий города Владимира допущены...

Владимирская прокуратура выявила, что на одном из охранных предприятий города Владимира допущены нарушения сроков выплаты заработной платы.На момент проведения проверки задолженность по зарплате перед работниками составила свыше 100 тысяч рублей. Один работник организации выполнял обязанности без оформления трудовых отношений.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, по фактам выявленных нарушений в отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).Также прокуратурой города руководителю предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого заработная плата выплачена работникам в полном объеме.Фото https://www.pxfuel.com/