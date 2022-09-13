Работа аппаратов приостановлена на 20 суток.

Роспотребнадзор выявил во Владимире два вендинговых аппарата с некачественной водой. По суду их работа прекращена.О проблеме сообщил местный житель. Он пожаловался на автоматы, стоящие у дома №46 на проспекте Ленина и у дома №27 в Перекопском городке.На место выехали специалисты надзорного ведомства, которые выявили несоответствие САНПиНам по микробиологическим показателям. Вдобавок, используемые для продажи ёмкости не исключали загрязнение воды. Кроме того, владелец бизнеса не предоставил протоколы лабораторных исследований питьевой воды. По сопроводительным документам оказалось невозможно проследить путь продукции от производителя до точки потребления.Сотрудник Роспотребнадзора составил протокол. Ленинский районный суд Владимира постановил на 20 суток приостановить работу аппаратов.