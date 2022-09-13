В первую очередь, к теплу подключаются объекты социальной сферы - городские детские сады,...

В первую очередь, к теплу подключаются объекты социальной сферы - городские детские сады, общеобразовательные школы, больницы и поликлиники.Сегодня тепло пришло в детский сад № 14 и среднюю школу № 22, сообщила пресс-служба в горадминистрации Владимира. Во Владимире отопление уже работает в 84 детских садах из 89, в 11 владимирских школах из 50 и в одном учреждении дополнительного образования из пяти.В управлении образования администрации города Владимира сообщили, что процесс запуска отопления в детских образовательных учреждениях планируется завершить сегодня к вечеру.Вслед за социальными объектами в ближайшее время будет уточнен график включения центрального отопления в многоквартирных жилых домах, уточнили в мэрии.Фото пресс-служба в горадминистрации Владимира