Отдел дознания УМВД России по городу Владимиру завершил расследование уголовного дела в отношении...

Отдел дознания УМВД России по городу Владимиру завершил расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя областного центра, обвиняемого в вандализме.В марте молодой человек, находясь на центральной улице города Владимира, нанес провокационную надпись на опору моста. Своими действиями молодой человек причинил ущерб городской администрации.Фигурант, испортивший сооружение по мотивам политической ненависти, был задержан сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий.Свою вину житель Владимира признал.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото https://www.pxfuel.com/