Дознаватели УМВД России по городу Владимиру завершили расследование уголовного дела о вандализме в отношении 24-летнего парня, который нанес провокационную надпись на опору моста. Свой след

Дознаватели УМВД России по городу Владимиру завершили расследование уголовного дела о вандализме в отношении 24-летнего парня, который нанес провокационную надпись на опору моста. Свой след на мосту задержанный оставил еще в марте. Он признался, что испортить сооружение его сподвигнула политическая ненависть. В пресс-службе полиции дополняют, что своими действиями молодой человек причинил ущерб горадминистрации. Парень признал