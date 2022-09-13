Сегодня около 9 утра поступили анонимные сообщения о минировании торговых центров, медицинских и...

Сегодня около 9 утра поступили анонимные сообщения о минировании торговых центров, медицинских и учебных заведений в регионе 33.Среди них - универмаг "Валентина", рынок "Ополье", ТЦ «Мегаторг», гбольница № 2 на улице Токарева, больница в Пиганово, Центр физкультуры на Большой Нижегородской улице и несколько колледжей во Владимире. Также были сообщения о, якобы, минировании школы № 18 в Мурома. И это, скорее всего, неполный список.Известно, что и этих зданий оперативно эвакуированы посетители и персонал. На месте работают специалисты спецслужб.Правоохранительные органы происшествия пока не комментируют.Фото https://www.pxfuel.com/