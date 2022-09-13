С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 161740 владимирцев.

Во Владимирской области на 13 сентября выявлен 451 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 141 человека. Ещё 62 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 33 - в Ковровском, 12 - в Кольчугинском, 29 - в Александровском, 23 - в Юрьев-Польском, 71 - в Гусь-Хрустальном, 2 - в Судогодском, 1 - в Собинском, 18 - в Киржачском, 16 - в Камешковском, 18 - в Гороховецком, 11 - в Меленковском, 5 - в Вязниковском, 2 - в Суздальском и 3 - в Селивановском районах, а также 4 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 161740 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 44006 заболевших во Владимире, 18854 - в Ковровском районе и 17785 - в округе Муром.