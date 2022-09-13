В Гусь-Хрустальном следственный отдел межмуниципального отдела МВД России завершил расследование...

В Гусь-Хрустальном следственный отдел межмуниципального отдела МВД России завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.По версии следствия, мужчина, не имея водительского удостоверения, управлял автомобилем «ВАЗ-21124», буксируемым другой машиной.Обвиняемый не поставил ключ в замке зажигания в нужное положение, что привело к нарушению функциональности рулевого управления. Кроме этого, он, не подав световой сигнал, повернул рулевое колесо, которое заблокировалось в одном положении, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с мотоциклом.В результате происшествия мотоциклист погиб.Как сообщили в пресс-службе УМВД, после аварии фигурант скрылся, но впоследствии был задержан сотрудниками полиции.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.Фото https://www.pxfuel.com/