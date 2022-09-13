Вакцинацию от коронавируса прошли 262 857 человек.

Во Владимирской области от COVID-19 привиты 74,1% жителей старше 60 лет. Об этом рассказали в департаменте социальной защиты и населения.В регионе проживает 354521 человек старше 60 лет, из них вакцинацию от коронавируса прошли 262857 пожилых граждан. Развёрнута масштабная кампания по информированию пенсионеров, которая ведётся посредством телефонных обзвонов, выездов мобильных бригад.Доставка до пунктов, где можно сделать инъекцию, выполняется бесплатно. Выезды организуются спецтранспортом по утвержденному графику. Подобным способом на прививку привезли свыше 13 тысяч стариков.Пенсионеры, изъявившие желание привиться от ковида, могут звонить по номерам: 8-800-450-01-21 или 8 (4922) 36-28-33.