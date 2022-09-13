Это настоящий рекорд - долгое время за сутки выписывали с больничных по 20-50...

Это настоящий рекорд - долгое время за сутки выписывали с больничных по 20-50 человек.Одновременно в регионе заболел коронавирусом 451 человек - начиная, с августа суточная заболеваемость в регионе продолжает нарастать.Накануне во Владимирской области подтверждено только 442 новых случая коронавируса.За минувшие сутки госпитализированы в стационар 41 человек.Умерших от ковида и связанных с ним осложнений - не зафиксировано.Фото https://www.pxfuel.com/