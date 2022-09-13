Во Владимирской области выявили 451 случай заражения коронавирусом за сутки на 13 сентября. Днем ранее было 442. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. Госпитализирован 41

Во Владимирской области выявили 451 случай заражения коронавирусом за сутки на 13 сентября. Днем ранее было 442. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. Госпитализирован 41 человек, накануне с тяжелой формой заболевания в больницы обратились 12 жителей области. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 161 740. В лидерах по заражениям Владимир