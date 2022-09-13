На территории Владимирской области за прошедшие сутки 13 сентября 2022 года лабораторно подтвержден...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 13 сентября 2022 года лабораторно подтвержден 451 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией:141 сл. во Владимире,62 сл. в Муромском районе,33 сл. в Ковровском районе,12 сл. в Кольчугинском районе,29 сл. в Александровском районе,23 сл. в Юрьев-Польском районе,71 сл. в Гусь-Хрустальном районе,2 сл. в Судогодском районе,1 сл. в Собинском районе,4 сл. в Радужном,18 сл. в Киржачском районе,16 сл. в Камешковском районе,18 сл. в Гороховецком районе,11 сл. в Меленковском районе,5 сл. в Вязниковском районе,2 сл. в Суздальском районе,3 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 161740 случаев заболевания.