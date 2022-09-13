Соединенные Штаты продолжают милитаризировать киевский режим, толкая его на новые преступления, написал в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в Вашингтоне ошибочно думают, что ситуация обойдет их стороной.

Соединенные Штаты продолжают милитаризировать киевский режим, толкая его на новые преступления, написал в своем спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в Вашингтоне ошибочно думают, что ситуация обойдет их стороной.Володин заявил, что США ничего не делают для прекращения обстрелов Донбасса и Запорожской атомной электростанции. Милитаризация киевского режима продолжается, констатировал политик.Спикер подчеркнул, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты, а западная военная помощь – уничтожена. Вашингтон ошибается, если думает, что продолжение бойни на Украине его не коснется, добавил Володин.Ранее спикер возложил ответственность за последствия обстрелов Запорожской АЭС на президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Это может привести к трагедии для жителей большинства регионов Украины и ряда стран Европы, предупредил Володин.Совет Госдумы 25 августа принял заявление в связи с обстрелами ЗАЭС со стороны украинских войск. Парламентарии призвали ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) потребовать от Украины немедленно прекратить обстрелы АЭС и дать оценку действиям Киева.