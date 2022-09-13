Спикер Вячеслав Володин во вторник, 13 сентября, открыл осеннюю сессию Госдумы. Приоритетами в работе депутатского корпуса станут проект бюджета на 2023-2025 годы, вопросы развития транспорта и защита традиционных ценностей, рассказал председатель ГД.

Спикер Вячеслав Володин во вторник, 13 сентября, открыл осеннюю сессию Госдумы. Приоритетами в работе депутатского корпуса станут проект бюджета на 2023-2025 годы, вопросы развития транспорта и защита традиционных ценностей, рассказал председатель ГД.Володин сообщил, что летом в Думу поступило 162 законопроекта. Всего на рассмотрении парламента находится более 1,3 тысячи инициатив, из них 314 приняты в первом чтении, четыре – во втором, уточнил спикер.Одним из главных станет вопрос о бюджете на 2023-й и плановый период 2024-2025 годов. Проект главного финансового документа страны внесут на рассмотрение ГД до 1 октября, отметил Володин.Над проектом бюджета на протяжении лета профильный комитет ГД работал с правительством. Володин призвал другие комитеты подключиться к разработке документа.По словам спикера, в кабинете министров стали с большим вниманием относиться к предложениям депутатов."При выработке законодательных решений нам необходима эффективная обратная связь. От этого зависит качество принимаемых законов. Это позволяет учесть недочеты на стадии рассмотрения инициатив и повысить качество принимаемых решений", – сказал председатель ГД.Еще одной приоритетной темой станет транспорт. Этой осенью состоятся большие парламентские слушания по развитию общественного электротранспорта в городах, рассказал Володин. Он уточнил, что речь пойдет о восстановлении удобных маршрутов и обновлении подвижного состава.Также спикер обратил внимание на развитие речного транспорта. Он предложил провести выездные слушания на эту тему в Нижнем Новгороде. К участию пригласят представителей правительства, госкорпораций, субъектов Федерации.Кроме того, в осеннюю сессию депутаты уделят много времени вопросам защиты традиционных ценностей. Володин напомнил, что в Думу внесен законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. В октябре-ноябре состоится обсуждение инициативы, отметил спикер.Осенняя сессия Госдумы продлится до 31 декабря.Напомним, что в ходе весенней сессии депутаты 361 закон. 35,2% – социально значимые.