Теперь пользователи приложения «Акционер» могут скачать его в российских маркетах для Android — RuStore и NashStore. Приложение позволяет пользователям быть в курсе ключевых событий и важных ..

Теперь пользователи приложения «Акционер» могут скачать его в российских маркетах для Android — RuStore и NashStore.Приложение позволяет пользователям быть в курсе ключевых событий и важных новостей для акционеров ВТБ, а также получать актуальную информацию о котировках, аналитике и данных инвестиционного портфеля. Через приложение также доступны участие в электронном голосовании и запись на мероприятия.В течение 2022 года функционал приложения был обновлен: появилась возможность обсуждения новостей и событий в новом разделе – «Клубе акционеров», а также добавлен раздел, посвященный работе Консультационного совета акционеров (КСА). В ближайших планах банка – расширить возможности по обучению и предоставлять еще больше аналитических материалов.Руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин подчеркнул: «Несмотря на сложную экономическую ситуацию в условиях санкционного давления мы продолжаем активную работу с акционерами и инвесторами ВТБ, совершенствуя инструментарий для взаимодействия с ними. За шесть месяцев 2022 года количество акционеров-физических лиц выросло на 40%. Уверены, что появление нашего приложения для акционеров в российских маркетах будет способствовать еще большему притоку частных инвесторов».Скачать приложение «Акционер» можно по ссылкам: