Женщины с большой грудью
- всегда могут поймать такси
- им всегда уступают лучшие места в автобусе
- делают простой бег трусцой очень зрелищным видом спорта
- оставляют сухим журнал, который читают лежа в ванне
- обладают дополнительным аргументом воздействия (на мужчин, которые ниже их ростом)
- обычно могут легко найти оброненный попкорн после просмотра кино
- всегда могут носить с собой еще немного денег
- всегда лучше плавают
- знают куда смотреть в первую очередь в поисках упавшей сережки
- редко остаются без партнера на медленный танец
- никогда не покупают машины с подушками безопасности
- и еще одно пиво им всегда есть куда положить
Женщины с маленькой грудью
- не вызывают аварий на дороге каждый раз, когда наклоняются
еще анекдот!