Ему грозит 12 лет колонии.

Жителя Гусь-Хрустального района осудят за гибель пассажира мотоцикла. Об этом рассказали в УМВД по Владимирской области.По версии следствия, 41-летний обвиняемый без прав сел за руль «ВАЗ-21124», который буксировали другой машиной. Неопытный водитель не поставил ключ в замке зажигания в нужное положение, что привело к нарушению управляемости авто. Кроме этого, он, не подав световой сигнал, повернул руль, который заблокировался в одном положении. Машина выехала на встречку и сбила мотоциклиста.В результате аварии пассажир мотоцикла погиб. После ДТП злоумышленник скрылся. Однако полицейские вычислили и задержали его. Уголовное дело передано в суд. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы.