На злоумышленника завели уголовное дело. На суде он признал свою вину и получил полтора года колонии условно. В пользу истца ответчик обязан выплатить 87,5 тысяч рублей.

Житель Киржача избил владельца автосервиса, который сдал в металлолом делать от его автомобиля. Районный суд приговорил агрессора к условному сроку.Пьяный подсудимый, находясь на территории автосервиса, в котором он неоднократно ремонтировал машину, поссорился из-за старой детали, снятой с его авто. Запчасть была утилизирована. Боль обиды оказалась настолько сильной, что фигурант нанёс потерпевшему удар бутылкой из-под пива по кисти правой руки, а затем добавил справа в челюсть. Итог - перелом челюсти и кости правой кисти.Избитый мужчина написал заявление. На злоумышленника завели уголовное дело. На суде он признал свою вину и получил полтора года колонии условно. В пользу истца ответчик обязан выплатить 87,5 тысяч рублей.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован во Владимирском областном суде.