В конце августа текущего года в ОМВД России по Кольчугинскому району поступило сообщение о хищении...

В конце августа текущего года в ОМВД России по Кольчугинскому району поступило сообщение о хищении товаров из сетевого магазина, находящего в районном центре.Представители торговой точки пояснили, что за два дня с витрин пропали продукты питания и средства личной гигиены на сумму более 12 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к совершению краж сотрудники полиции задержали 21-летнего местного жителя.Задержанный сознался в хищении. В настоящее время установлено три факта совершенных им краж, сообщает пресс-служба ведомства.Отделом дознания ОМВД России по Кольчугинскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам кражи.Фото https://www.pxfuel.com/