Две старых песочницы поросли травой и завалены ветками. Песка мало, и он грязный. Качели поржвавели и покосились. Осыпается краска. Так выглядит детская площадка на улице Горького. Ей

Две старых песочницы поросли травой и завалены ветками. Песка мало, и он грязный. Качели поржвавели и покосились. Осыпается краска. Так выглядит детская площадка на улице Горького. Ей пользуются жильцы домов № 99, 103 и 105. Местные жители рассказывают, что этим панелькам больше сорока лет. С тех пор и существует детская площадка. С годами игровых элементов