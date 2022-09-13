Во Владимире накануне стартовал отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписал глава...

Во Владимире накануне стартовал отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписал глава города. Тепло уже начали получать детские сады и школы. Когда ждать потепления в квартирах? Выяснял наш корреспондент Максим Калашников.- Отапливаемся как можем. Вот, пожалуйста, плита горит.С начала осени кухонную плиту Лия Васильевна использует, в основном, не по прямому назначению.Лия Васильевна, жительница дома №13 по улице Семашко:- Все включено, что можно. Все готовим. Все включено. Полдня.В квартире пенсионерки есть и электрообогреватель. Но, как показывает практика и посты в соцсетях, греться горожане предпочитают у плиты.ВКонтакте «Подслушано во Владимире»:- После работы у меня есть особенный ритуал. Это не приготовить вкусный ужин для мужа, а включить газ. Чтобы погреться. Потому что на улице дико холодно, а в квартире еще холоднее.Однако даже такой способ не помогает поддерживать в квартирах комфортную температуру.Светлана Сидорина, жительница дома №13 по улице Семашко:- У меня первый этаж. У меня сырость, в квартире сыро. Если я включаю плиту газовую, значит, у меня оно как бы расходится немножко, оттуда тепло идет. И получается, что у меня окна запотевают. Ну, в спальне уж я включаю обогреватель.Резкое похолодание накрыло наш регион с первого дня сентября, когда столбик термометра опустился сразу на двадцать градусов, а в ночное время практически до нуля. В связи с этим 12 сентября городские власти приняли решение о досрочном начале отопительного сезона. Но пока только для социальных объектов.Алексей Алекин, консультант отдела управления по связям с общественностью и СМИ администрации г .Владимира:- Сначала включаются объекты социальной сферы - детские сады, школы, больницы, поликлиники. К этой работе приступили уже вчера. Сегодня она продолжается в плановом режиме.Включать отопление будут поэтапно. Запуск, поясняют коммунальщики, требует времени. Необходимо не только заполнить трубы горячей водой, но и организовать дежурство аварийных бригад на случай возможных протечек. На текущий момент отопление включено в восьмидесяти четырех детских садах, одиннадцати школах и в одном учреждении дополнительного образования.Ольга Антипова, заведующая детским садом № 14:- Температура, конечно, не опускалась до критических цифр, однако комфорт немножко был нарушен. И детки ходили в теплых кофточках и колготках.Марина Сорокина, заместитель директора школы № 22 по административно-хозяйственной работе:- Надеемся, сейчас дадут тепло, когда вот открыли. И будет тепло, комфортно в школе.График включения отопления в жилом фонде еще не утвержден. По закону, отопительный сезон должен начаться, если среднесуточная температура в течение пяти суток будет ниже плюс восьми. Во Владимирской области же к выходным ожидается потепление - днем до плюс восемнадцати.Максим Калашников, Илья Хлудов. «Вести-Владимир»