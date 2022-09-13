Инцидент произошел, когда женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает , сожитель пообещал жительнице Тюмени дать денег на парикмахерскую, но потом передумал. В результате ..

Инцидент произошел, когда женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает , сожитель пообещал жительнице Тюмени дать денег на парикмахерскую, но потом передумал. В результате разозлившаяся женщина воткнула ему в спину нож.В результате подсудимая получила три года условно. Она полностью признала вину в совершенном преступлении и раскаялась в содеянном.