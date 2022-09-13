Средства распределены с учётом предложений губернатора.
Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области распределили 2,5 млрд рублей на социальные нужды. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.
Итак, дополнительные доходы казны направят:
- 409 млн рублей — на медицину;
- почти 500 млн — на образование, физкультуру и спорт;
- порядка 300 млн — на дороги и ЖКХ;
- 130 млн - на развитие сельских территорий;
- 476,6 млн — на повышение зарплат бюджетников на 6%.
«Летом мы уже увеличивали расходы на 4 млрд рублей. Источники — дополнительные налоговые доходы и федеральная поддержка. Продолжаем развивать экономику, чтобы обеспечить рост поступлений в бюджет и его расходов на повышение качества жизни жителей», - прокомментировал корректировки, утверждённые парламентариями, губернатор Александр Авдеев.