Средства распределены с учётом предложений губернатора.

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области распределили 2,5 млрд рублей на социальные нужды. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Итак, дополнительные доходы казны направят:- 409 млн рублей — на медицину;- почти 500 млн — на образование, физкультуру и спорт;- порядка 300 млн — на дороги и ЖКХ;- 130 млн - на развитие сельских территорий;- 476,6 млн — на повышение зарплат бюджетников на 6%.«Летом мы уже увеличивали расходы на 4 млрд рублей. Источники — дополнительные налоговые доходы и федеральная поддержка. Продолжаем развивать экономику, чтобы обеспечить рост поступлений в бюджет и его расходов на повышение качества жизни жителей», - прокомментировал корректировки, утверждённые парламентариями, губернатор Александр Авдеев.