Знаменитый журналист Андрей Караулов* вновь обвиняется в нарушении уголовного кодекса РФ. На этот раз причиной стала недвижимость.

Знаменитый журналист Андрей Караулов* вновь обвиняется в нарушении уголовного кодекса РФ. На этот раз причиной стала недвижимость.Появились данные о решении суда в отношении известного телеведущего. Его 11 московских квартир сейчас под арестом, поскольку хозяин сдавал их в аренду якобы незаконно. Андрей Караулов*, будучи физлицом, не оформлял ИП для того, чтобы заключать сделки с квартиросъемщиками.При этом защита журналиста отмечает, что факт предоставления недвижимости в аренду он не утаивал: были официальные договоры, а в налоговую поступали установленные законом 13% от дохода. Тем не менее, объясняет телеканал , теперь Андрей Караулов* проходит по делу о незаконном предпринимательстве.Почему это произошло, попытались ответить некоторые эксперты в сфере недвижимости, но так и не смогли. По словам риелтора Александра Харыбина, обвинения совершенно непонятны, ведь сдавать квартиры в аренду, не имея статус ИП, можно в любом количестве.Аналитик Константин Апрелев признался, что впервые ознакомился с уголовным делом такого рода. Он добавил, что конституционные права Андрея Караулова* могли быть нарушены."Это просто какой-то абсурд", — возмутился фактом ареста квартир адвокат Александр Обозов.* — Андрей Караулов признан в РФ иноагентом