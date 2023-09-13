Александр Акимов, президент владимирского Александро-Невского общества, рассказал об увековечении...

Александр Акимов, президент владимирского Александро-Невского общества, рассказал об увековечении памяти святого Великого князя.Накануне православные верующие отмечали День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. В городе на Неве есть много мест, в названиях которых увековечена память о великом князе. А во Владимире именем Невского могут назвать мост на Рпенском проезде. С такой инициативой выступила Общественная палата областной столицы. Подробнее об этой идее "Вестям" рассказал Александр Акимов, руководитель Совета старейшин, президент владимирского Александро-Невского общества.