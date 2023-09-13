Александр Авдеев подвел итоги прошедших в областной парламент выборов. Общение с журналистами прошло в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия». Напомним, глава региона также

Александр Авдеев подвел итоги прошедших в областной парламент выборов. Общение с журналистами прошло в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия». Напомним, глава региона также является руководителем единороссов в области. “Шестой канал” поинтересовался у Александра Авдеева: как он оценивает итоги выборов в разрезе того, что в Заксобрании устанавливается монополия одной партии. Напомним, 35 из 40 мест