Apple представила iPhone 15, Pro, Pro Max и новые Apple Watch.

Компания Apple представила iPhone 15 и новое поколение часов, управление которыми можно будет осуществлять без нажатия на экран. Запись презентации новых продуктов продемонстрировал сайт компании.Новое поколение смартфонов выйдет в пяти цветах: розовый, желтый, салатовый, синий, черный. Экран вокруг фронтальной камеры будет динамичным, на него будет выводиться больше информации. Дисплей Super Retina станет ярче. Телефон будет представлен в двух размерах: 6,1 дюйма для модели iPhone 15 и 6,7 дюйма для модели iPhone 15+. Разрешение основной камеры смартфона будет 48 мегапикселей и сможет улавливать больше света, сообщила компания.Кроме того, компания представила модели смартфонов Pro и Pro Max в титановом корпусе черного, серого и синего цветов — прочнее и легче прошлых моделей. Хотя размеры экранов для этой модели останутся теми же — 6,1 и 6,7 дюйма — за счет нового материала сами устройства немного уменьшатся, сообщила компания.Для зарядки смартфонов теперь будет использоваться кабель USB-C.Apple Watch девятой серии получили новый чип с лучшей производительностью и высокой скоростью, в два раза улучшилась способность устройства к машинному обучению, дисплей стал ярче, голосовой помощник Siri будет лучше разбирать команды, но пока только на английском и китайском. Устройство будет отвечать на двойное касание большого и указательного пальца той руки, на которую надето, сообщили в трансляции, таким образом управление девайсом можно будет осуществлять без нажатия на экран.Это обновление будет доступно в новой версии прошивки в течение месяца, информирует компания. Изменения коснулись и второй серии часов для экстремального спорта Apple Watch Ultra, была представлена более дешевая модель часов SE.