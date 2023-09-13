Мастер спорта СССР Николай Кудряшов из Суздаля стал чемпионом мира по самбо среди мастеров.

Мастер спорта СССР Николай Кудряшов из Суздаля стал чемпионом мира по самбо среди мастеров. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба правительства Владимирской области.Соревнования проходили в Казахстане. В Чемпионате приняли участие сильнейшие бойцы из более чем 30 государств земного шара. Николай Кудряшов выступал в составе сборной России и выиграл в трёх поединках.Земляки гордятся своим чемпионом и поздравляют спортсмена с победой.