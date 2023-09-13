Мистер совершенство найден! Этот милый кот – второй Джон Леннон.

Мистер совершенство найден! Этот милый кот – второй Джон Леннон.Очки с круглой оправой делают пушистика невероятно похожим на легендарного музыканта The Beatles. А соломенная шляпка добавляет шарма невозмутимой мордочке питомца. Пока другие коты лениво тянут бока, герой этого ролика устроил заплыв по воде.Видео с обаятельным животным появилось в Сети и произвело впечатление на публику. В комментариях на YouTube питомца обсуждают люди из разных стран. "Бесстрашный!", "Кот с прекрасным характером", "Это не кот, это подводная лодка в воде", — пишут интернет-пользователи.