Финансовые трудности стали помехой для певицы. Как быть, если аренда ей не по карману?

Финансовые трудности стали помехой для певицы. Как быть, если аренда ей не по карману?Имея за плечами всенародную славу и получая нескромный доход, артистка вынуждена искать бюджетные варианты недвижимости. Звезда ищет пространство для занятий учеников в музыкальной академии, которую она открыла в прошлом году. Лариса Долина хочет снимать 5-6 помещений для уроков, но условия выдвигают неподходящие."Цены очень высокие, мы на них не соглашаемся. Начинаем торговаться", — призналась эстрадная дива.И она вовсе не прибедняется: деньги-то государственные. Из-за жестких условий на рынке столичной аренды Лариса Долина никак не может перевести учеников из тесных помещений в улучшенные, где учебный процесс должен стать более продуктивным."Мы не можем платить так, как коммерческие организации", — жалуется певица. Но при этом звезда отказывается от предложений, которые не соответствуют ее запросам. Для Долиной важны не просто "квадраты", а их местоположение, оформление и внутренний функционал.Сейчас звезде нечем платить за недвижимость того уровня, на который она претендует. Бюджет академии ограничен, а с неба деньги не падают. Если же Лариса Долина найдет максимально подходящий вариант, то будет настойчиво пытаться снизить цену.Между тем сайт напоминает, что условия аренды обязательно должны фиксироваться на бумаге, а не на словах. Это поможет избежать вероятных конфликтов и неприятных сюрпризов.