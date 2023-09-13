Собчак выставила в сети фото бывшей коллеги по цеху в самом неприглядном виде.

Собчак выставила в сети фото бывшей коллеги по цеху в самом неприглядном виде.Война двух Ксений – Собчак и Бородиной – получила новый виток развития. Теперь они внимательно изучают оголенные места друг друга и обмениваются колкостями по этому поводу. Да и пища для обсуждения имеется. Изменения во внешности Ксении Собчак очевидны. Предположительно, дает о себе знать, в связи с чем телеведущая начала носить одежду с откровенным декольте.Первой бросила камень в огород Собчак Бородина: она заявила, что у той пропало чувство стиля и уточнила про муху, которая якобы укусила телеведущую. Как полагается, Ксения Анатольевна не заставила себя долго ждать и выдала ответную реакцию в свойственной ей манере: опубликовала фотографию Бородиной 2007 года, где нет ни намека на талию, но зато декольте до пупа. На этом фото Бородина бодро шагает по подиуму в обтягивающем снизу и откровенно открытом сверху атласном платье. Это был первый ее опыт в качестве модели на Московской Неделе моды.Ксения окрестила образ Бородиной на фото "временами тяжелого люкса" и получила многочисленную поддержку в комментариях. Под фото Ксении Бородиной народ упражняется в остроумии, называя ведущую "бухгалтершей на корпоративе". Получается, что Собчак выставила заклятую подружку на посмешище.Однако нашлись и те, кто упрекнул журналистку за резкость. Пользователи сети напомнили Ксении, что и она не обходила стороной эксперименты с модой в молодости.