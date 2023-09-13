Филипп Киркоров рассказал, как Алла Пугачева рискнула собственной жизнью в погоне за молодостью.

Филипп Киркоров рассказал, как Алла Пугачева рискнула собственной жизнью в погоне за молодостью.Сегодня преображение Филиппа Киркорова обсуждает вся страна. Народный артист России избавился от лишних килограммов и обрел идеальную фигуру с помощью пластических операций. Певец не согласен быть 56-летним. В недавнем выпуске шоу "Малахов" исполнитель хита "Цвет настроения синий" с гордостью заявил: "Мне 44!". Такой пример артист берет со своей бывшей жены Аллы Пугачевой.Ведущий передачи Андрей Малахов, слушая, как Киркоров хвалит певицу за смелость и желание оставаться вечно молодой, поспешил заметить: она едва не умерла во время пластической операции. Филипп же воспринимает стремление Аллы Борисовны к борьбе со старостью как героизм. "Ее спасли доктора, слава тебе, Господи <...> Дай Бог ей здоровья!" – сказал певец.Видимо, Киркоров еще питает нежные чувства к экс-супруге. Правда, они уже давно не виделись. Сейчас, как известно, артистка живет в Израиле вместе с мужем Максимом Галкиным* и детьми.Ранее пластический хирургМадина Байрамуковаоценила внешность Аллы Пугачевой. Она обратила внимание, что с годами артистка становится лишь моложе, что подтверждает регулярные походы певицы к врачам. Подробнее об этом "Дни.ру".* внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.