Дорогой Александра Невского прошли лучшие реконструкторы страны - от берегов Чудского озера до...

Дорогой Александра Невского прошли лучшие реконструкторы страны - от берегов Чудского озера до Владимирской земли.Наш регион стал предпоследней остановкой конного похода дружины Невского. Об историческом фестивале и его масштабах- Александр Сыпченко.Жители стольного града встречают молодого князя Александра и его дружину. Чтобы порадовать владимирцев искусством владения мечом, длинным копьем да луком тугим конница преодолела более 2 тысяч километров. Посмотреть на показательные выступления 20 реконструкторов и совершить путешествие в век 13-ый собрались более 5 тысяч человек.Виктория, гость фестиваля:- Ребенок ,конечно, вообще в восторге, немножко побаивается, но это прям захватывает, посмотреть это все и потрогать.Ольга, гость фестиваля:- Животные выглядят в очень достойном состоянии, ухоженные, ну и сама организация. Как построено, оно увлекательно и вызывает интерес.Каждый из гостей фестиваля смог не только окунуться в историческую атмосферу, но и принять участие в мастер-классах. Клуб исторической реконструкции "Рарог" подошел к фестивалю в прямом смысле в полной боевой готовности.Юрий Вавилов, руководитель клуба исторической реконструкции "Рарог":- Вот такая древнерусская кольчуга была сделана лично мной и любой желающий придя в клуб может попробовать свои силы в плетении кольчуги.Над созданием образа замужней женщины северо-восточной Руси Юлия Бирюкова трудилась несколько месяцев. Костюм и украшения изготовлены по музейным образцам.Юлия Бирюкова, представитель клуба исторической реконструкции "Рарог":- Делали люди, которые тоже занимаются исторической реконструкцией и одновременно ювелирным делом. На мне копии археологических находок, которые найдены в кладах, в захоронениях на территории Руси.Алина Медведева, одна из организаторов проекта "Александрова дорога" уверена: миссия - просветительская. Лучшие реконструкторы в уникальном формате рассказывают об отечественной истории и великих именах России.Алина Медведева, исполнительный продюсер проекта "Александрова дорога":- Большой костяк из Владимирской области, также у нас есть город Иваново, профессиональные конные спортсмены из Карачаево-Черкесии. Так что можно сказать, что у нас такая сборная общероссийская дружина.Поход, который стартовал в середине июля с берегов Чудского озера на псковской земле, объединил 8 регионов и миллионы жителей страны. Сегодня особенно важно знать подлинную историю и гордиться своими предками, уверен заместитель министра культуры Владимирской области Олег Гуреев.Олег Гуреев, заместитель министра культуры Владимирской области:- Это такая историческая археология когда мы погружаемся через века и видим, насколько тяжело было русским воинам, дружинникам Александра Невского защищать русские земли.Завершится конный поход 12 сентября в День памяти Александра Невского. Финальной точкой станет Городец Нижегородской области. Именно в нём князь закончил свой земной путь в 1263 году.Александр Сыпченко, Андрей Беляков Вести-Владимир