Никаких радикальных кадровых перестановок в Правительстве области губернатор Александр Авдеев не анонсировал. Корреспондент “Шестого канала” на пресс-конференции, посвященной

Никаких радикальных кадровых перестановок в Правительстве области губернатор Александр Авдеев не анонсировал. Корреспондент “Шестого канала” на пресс-конференции, посвященной итогам прошедших выборов, уточнил по поводу министра здравоохранения региона Артёма Осипова. Сейчас он находится в плановом отпуске. Напомним, во владимирских СМИ появилась информация о том, что с отдыха на свою должность он уже не вернётся и якобы