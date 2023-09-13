Накануне старта нового сезона Юношеской хоккейной лиги губернатор 33-го региона Александр Авдеев побывал на тренировке владимирских спортсменов из команды «Русич».

Накануне старта нового сезона Юношеской хоккейной лиги губернатор 33-го региона Александр Авдеев побывал на тренировке владимирских спортсменов из команды «Русич». Об этом руководитель сообщил .Александр Авдеев отметил, что в прошлом сезоне владимирские ребята достойно выступили в ЮХЛ, завоевали второе место в своей категории и поднялись в группу «А». Теперь этот успех необходимо закрепить. «Русичи» находятся в хорошей форме и должны проявить себя с наилучшей стороны.Уже сегодня, 13 сентября, владимирцам предстоит сыграть с хоккеистами из Судогды. В дальнейшем против «Русичей» будут выходить соперники из других субъектов РФ.«Дальше будем думать о создании областной молодёжной сборной, чтобы юниоры видели перспективы. Это всегда мотивирует расти. Мы ставим цель сделать наши команды более конкурентными», – написал Александр Авдеев.