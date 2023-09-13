Ирина Безрукова поделилась своим мнением по поводу происходящего в Сети.

Ирина Безрукова поделилась своим мнением по поводу происходящего в Сети.Артистка рассказала, что в современном мире в интернете можно найти что угодно и посмотреть что угодно. В некоторой степени случился переизбыток контента, авторы которого в погоне за просмотрами стараются выдать либо идеальную картинку, либо, наоборот, отборный треш.Ирина Безрукова – человек тонкой душевной организации, и порой ей совершенно не подходит то, на что она натыкается в Сети. Актриса рассказала, чего ей действительно не хватает в море информации."Я считаю, что интеллигентности иногда не хватает контенту", – поделилась Безрукова в беседе с .Напомним, в одном из интервью Ирина Безрукова рассказала о пережитом выкидыше. Актриса и ее второй супруг мечтали об общем ребенке, но ничего не получалось. В конце концов пара решила прибегнуть к помощи ЭКО. В клинике артистке подсадили два эмбриона, однако организм их отторг.Ирина Безрукова планировала попробовать повторную процедуру через несколько месяцев, после восстановления. Но ее жизнь круто изменилась. Вскоре погиб ее единственный сын Андрей, а после распался и брак. Бывший муж встретил новую любовь и обзавелся с ней потомством, в Ирина Безрукова еще долго зализывала раны и пыталась пережит трагедии.