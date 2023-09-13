Коллекция музея-заповедника «Александровская слобода» снова пополнилась.

Коллекция музея-заповедника «Александровская слобода» снова пополнилась. На сей раз – платком, посвященным 100-летнему юбилею Отечественной войны 1812 г.Тема памятных платков, выпущенных небольшим тиражом в честь знаменательных событий в истории России, очень увлекательна. Их сюжеты были очень разнообразны: в честь коронования императоров, 300-летия царствования Дома Романовых, в ознаменование военных побед и важных государственных событий.Хранитель коллекций музея-заповедника Ирина Короткова рассказывает: «Музейный» платок, изготовленный в 1912 году на Прохоровской Трехгорной мануфактуре (старейшем московском предприятии, производившем лучшие ситцевые платки в Москве), посвящен знаковому 100-летию Отечественной войны 1812 года. Интересно, что на таком небольшом куске ситца размером 73 х 81 см благодаря фабричной набойке поместились все ключевые события этого батального периода. В среднике платка - портрет императора Александра I, по четырем углам в картушах изображены портреты героев Отечественной войны 1812 года: Матвея Ивановича Платова, Михаила Богдановича Барклай-де-Толли, Федора Васильевича Ростопчина, Михаила Илларионовича Кутузова. Дополняют юбилейный сюжет платка печатные копии известных полотен Василия Верещагина: «В Кремле – пожар!», «Не замай! Дай подойти» и Алексея Кившенко: «Военный совет в Филях», «Сжигание орлов Великой Армии». Несомненно, платок представляет историческую и культурную ценность, поскольку такая сувенирная продукция всегда выпускалась небольшим тиражом и сейчас является редкостью».Кстати, первоначально платки с сюжетным рисунком появились в западной Европе в XVII веке, и совершенно с другой целью – на них изображались планы городов и географические карты, которые были необходимы купцам и путешественникам.