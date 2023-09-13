К осенней уборке привлечены 50 рабочих ручной уборки и 27 единиц техники, сообщили в мэрии. Уборка муниципальных территорий проводится ежедневно. Специалисты “ЦУГД” избавляют город от

К осенней уборке привлечены 50 рабочих ручной уборки и 27 единиц техники, сообщили в мэрии. Уборка муниципальных территорий проводится ежедневно. Специалисты “ЦУГД” избавляют город от опавшей листвы и грязи, очищают тротуары и близкие к ним участки проезжей части. Дороги промываются от загрязнений с помощью поливальных и уборочных машин. На остановках города ремонтируют лавочки и урны,