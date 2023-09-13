«Любил, но убил»: в Александрове местный житель осужден на 9 лет. Александровским городским судом...

«Любил, но убил»: в Александрове местный житель осужден на 9 лет.Александровским городским судом вынесен приговор в отношении 46-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Трагедия произошла летом, в один из дней августа 2022 года. Мужчина во время конфликта нанес своей сожительнице не менее 33 ударов руками и ногами по голове и телу.После избиения, увидев, что женщина теряет сознание, он вызвал ей «скорую».Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавшая скончалась в реанимационном отделении «Александровской районной больницы» от острой закрытой черепно-мозговой травмы.Поразительно, но в судебном заседании осужденный вину отрицал, утверждая, что любил женщину и не мог её ударить.«В то же время, в ходе предварительного следствия свою вину он частично признавал, выдвигая различные версии произошедшего конфликта, - сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры. - По одной из них, ссора произошла из-за того, что потерпевшая стала ругать мужчину за то, что во время их прогулки он залез в гараж, чтобы похитить оттуда металлические вещи и сдать их в металлолом. По другой, конфликт возник из-за того, что нетрезвая женщина в отсутствие осужденного принимала знаки внимания от незнакомого мужчины».Уточняется, что прокурором представлены суду доказательства, достаточные для вынесения обвинительного приговора.Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы — на 9 лет (с отбыванием в колонии особого режима).Приговор в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com