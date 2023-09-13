Метеорологи предупредили жителей Владимирской области о «полосе холода» в ночное время...

Метеорологи предупредили жителей Владимирской области о «полосе холода» в ночное время суток.Погоду во Владимирской области продолжит формировать западная периферия обширного антициклона. 14 сентября (в четверг) ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух днём прогреется до +20°C.Атмосферное давление составит 754 мм рт столба. Ветер — слабый, юго-восточный, 1 м/с.При этом в ночное время мы всё ближе к заморозкам. Минувшая ночь (с 12 на 13 сентября), например, стала одной из самых холодных с начала осени. В каких-то городах Владимирской области столбики термометров показывали лишь +5°C.С 13-го на 14-е сентября ночью прогнозируется до +7°C, а с 14-го на 15-е ожидается +5-8°C.Так что синоптики предупреждают, при «бабьем лете» днём - ночи будут очень холодные.Народный прогноз погоды на 14 сентября:«Если сегодня солнце ярко светит — это к теплым дням до конца сентября»;«Еловые ветки низко склонились — ждите заморозков»;«Сколько в небе увидел стрижей — столько будет дождливых дней»;«Если над головой пролетели чайки, то ожидается тёплая погода, без осадков».Фото: pxfuel.com