Они курсируют по четырем направлениям.

За январь-август 2023 года двухэтажные поезда перевезли больше 1,2 млн пассажиров - это на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.Сейчас двухэтажные поезда курсируют из Москвы по четырем маршрутам: в Чебоксары, в Казань, в Йошкар-Олу и в Ижевск.В двухэтажных вагонах предусмотрены экологически чистые туалеты, мультимедийное оборудование, современные системы для поддержания микроклимата, контроля безопасности, а также розетки для зарядки мобильных устройств в каждом купе.Кроме того, двухэтажные поезда адаптированы для маломобильных пассажиров - есть вагон со специальным купе увеличенной площади, подъемное устройство для инвалидной коляски и прочие необходимые приспособления. Вся необходимая информация дублируется шрифтом Брайля.