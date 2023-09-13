Земляки простились с уроженцем посёлка Мелехово младшим сержантом Святославом Птицыным, который погиб в зоне проведения специальной военной операции.

Земляки простились с уроженцем посёлка Мелехово младшим сержантом Святославом Птицыным, который погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ковровского района.Святослав Птицын отправился в зону СВО в мае 2023 года. Служил командиром отделения. Мужчина героически погиб во время выполнения боевой задачи. Удостоен ордена Мужества.Младшего сержанта из Ковровского района хоронили близкие, друзья и земляки. Траурную церемонию посетил глава райадминистрации Вячеслав Скороходов, который выразил соболезнование семье Святослава Птицына и отметил, что память о погибшем воине останется в сердцах каждого.